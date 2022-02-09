В Пакистане женщина проткнула себе голову гвоздём в надежде родить мальчика

Пакистанская полиция объявила о поиске жительницы Хайбер-Пахтунхва. Беременная женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родился мальчик. Также правоохранители разыскивают "целителя", который сообщил эту рекомендацию.

"Идёт процесс идентификации жертвы по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", — заявил полицейский, слова которого приводит Dawn.

Рентгеновские снимки пострадавшей опубликовали в Сети. Правоохранители заинтересовались "вирусными" фотографиями и сформировали группу по этому делу.

По информации нейрохирурга Хайдера Сулемана, женщина отмечала, что другая жительница района тоже использовала этот метод и вместо девочки соседка родила мальчика. Также в больнице сообщили: как рассказала пострадавшая, её муж пообещал с ней развестись, если в семье появится четвёртая девочка.

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