Роды и беременность у разных народов

У каждой народности рождение ребенка сопровождалось множеством ритуалов и обрядов. Что стоит за ними? Рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель курса истории медицины СПбГМУ им. И. П. Павлова Лариса Геннадьевна Кондрашкина.

Как рожают женщины во всем мире. Традиции. Все о родах

Беременность у разных народов мира

Беременность всегда была ответственным этапом в жизни женщины. В этот момент ей приходилось соблюдать определенные правила, причем у разных народов они схожи.

Начнем с того, что называют воспитанием ребенка до рождения. Многие думают, что это понятие появилось только сейчас, но такая уверенность не что иное, как заблуждение.

Например, в Древней Индии и Древнем Китае будущих малышей начинали приучать к прекрасному спустя три месяца после зачатия. Делалось это очень изящно. Беременных женщин:

окружали только красивыми вещами

они слушали только красивую музыку

и ели только вкусную, освященную в храме пищу.

Считалось, то такая гармоничная обстановка сделает малыша красивым, счастливым и талантливым.

Это целиком и полностью совпадает с нынешними представлениями врачей о том, как должна протекать беременность.

В некоторых провинциях мужья, узнав о беременности жены, должны были подарить ей какое-нибудь драгоценное украшение. Одежда для будущих мам шилась из самых дорогих тканей, причем традиционно предпочтение отдавалось голубому цвету, который, по поверьям, наиболее благоприятно воздействует на малыша.

Чуть ли не обязательным являлось прослушивание красивой музыки. Считалось, что она благотворно влияет и на маму, и на ребенка. Так что концерты в честь беременных женщин давались в азиатских странах несколько тысячелетий назад.

В начале XX века петербургский Повивальный институт переехал в новое здание, спроектированное великим Бенуа. А помогал ему не менее знаменитый акушер Дмитрий Оскарович Отт. Он настоял на том, чтобы в больнице был актовый зал, причем не простой, а с органом. И каждую неделю в этом огромном помещении давались концерты, которые посещали все пациентки.

Но вернемся к Древнему Китаю и Индии. Там мамы не только пели, но и рисовали птиц и цветы. Это покажется наивным и немного смешным, однако все не так уж и просто.

Широко известен тот факт, что мать Наполеона, ожидая рождения сына, рисовала эскизы оловянных солдатиков, а потом устраивала с ними игрушечные баталии. Вполне возможно, что неукротимый император приобрел вкус к войне, еще находясь в материнской утробе.

Так или иначе, но факт остается фактом — изобразительное искусство будущих мам очень приветствовалось во многих культурах.

А в Древней Индии беременные женщины должны были еще и петь красивые и спокойные песни. Но приятная мелодия и содержание текста имеют здесь вторичное значение. Самое главное то, что в процессе пения задействовано диафрагмальное дыхание, которое позволяет насытить организм кислородом. Судите сами — сначала следует глубокий вдох, а потом постепенный выдох.

Получается самое настоящее дыхательное упражнение, да еще и совмещенное с эстетическим удовольствием. Очень хорошая гимнастика и для мамы, и для ее будущего малыша.

Что до прогулок, то у многих народов они не одобрялись. Когда беременность становилась заметной, женщины старались не отходить далеко от дома. Мусульманкам же вообще возбранялось появляться на улице засветло.

Они покидали помещение только после захода солнца. С одной стороны, это вполне объяснимо с медицинской точки зрения — ведь интенсивное ультрафиолетовое излучение и жара не идут на пользу будущей маме. С другой стороны, эта традиция — дань суеверию. Считалось, что женщина, проводящая много времени на солнце, родит малыша с большим количеством родимых пятен.

Роды у разных народов мира

Теперь несколько слов о совместных родах. Многие думают, что присутствие отца при рождении ребенка — это современная тенденция. Это не так. На самом деле в некоторых европейских странах мужчина был непосредственным участником родов.

Функции отца были четко определены давнишними традициями, и повитуха зорко следила за тем, чтобы действия будущего папы не выходили за рамки его обязанностей. Те, правда, были довольно незамысловатыми, но очень важными для женщины.

Во-первых, мужчина должен был всячески сочувствовать своей супруге и как бы брать на себя часть ее боли.

Это достигалось имитацией страданий — мимикой и стонами. Некоторые мужья так вживались в свою роль, что громко кричали при появлении потуг у жены. Считалось, что такие приемы облегчали состояние женщины.

Помимо моральной помощи мужья оказывали супругам и физическую поддержку — они служили женщинам опорой во время схваток. Такое мужество проявляли мужчины некоторых регионов:

Италии

Испании

Франции

Югославии

и стран Скандинавии.

Роль повитухи в родах

Но в некоторых странах присутствие мужа при родах категорически запрещалось. В этом действе участвовали исключительно женщины. Главную роль здесь играла повитуха. Она не только принимала роды, но и:

мыла ребенка

пеленала ребенка

оставалась на некоторое время в доме для того, чтобы вести хозяйство.

Ведь родильнице некоторое время предписывался полный покой. Например, у евреев молодая мама соблюдала почти полностью постельный режим три, семь, а иногда и тридцать дней.

У арабских женщин был самый длительный послеродовой отдых — он длился сорок дней. В течение этого времени с женщины снимались практически все заботы по дому.

Родственницы новоиспеченной мамы:

готовили

убирали

выполняли другие хозяйские обязанности.

А задачей мамы было спать, кушать и кормить своего ребенка.

С небольшими изменениями этот обычай был в ходу в Европе и в России. В нашей стране роль домоправительницы играла повитуха. Несколько недель она хозяйствовала в доме, где родился малыш, и только после этого возвращалась к себе. Согласитесь, очень мудрый обычай.

Он приветствуется практически всеми акушерами-гинекологами. Ведь женщина, разрешившаяся от бремени, очень слаба после тех физических и психологических нагрузок, которые ей пришлось пережить. Поэтому покой молодой маме обеспечить просто необходимо.

Так что наши предки были абсолютно правы, обеспечивая молодой маме покой и спокойную обстановку. Но здесь многое зависело от семейного достатка. В зажиточных семьях все, как правило, обстояло благополучно. А бедным людям, разумеется, было не до отдыха.

В русских деревнях зачастую акушерская помощь оказывалась довольно неграмотно

Роды в русских деревнях проходили в самом чистом помещении — в бане. Но иногда рожали женщины в совершенно антисанитарных условиях, например…в хлеву, чтобы как можно меньше людей знало о появлении ребенка — не было шансов сглазить новорожденного. Но за это некоторым родильницам приходилось расплачиваться инфекционными осложнениями, которые назывались тогда родильной горячкой.

От нее погибали не только крестьянки, но и жительницы городов, рожавшие в госпиталях. И все потому, что у врачей не существовало понятия "помыть руки".

Венгерский доктор Земмельвейс первым предложил мыть руки перед приемом родов и за это был признан своими коллегами… сумасшедшим. И лишь спустя многие годы появилось учение об асептике и антисептике.

Постепенно родовспоможение приобрело современный вид. Женщины следуют указаниям врачей, а не давним традициям. Но и в этих почти забытых обрядах была своя мудрость.

Уровень рождаемости на Земле

Если уровень рождаемости продолжит падение, население Земли стабилизируется через три века от нынешнего момента примерно на 9 млрд., что намного ниже тревожных цифр предыдущих прогнозов.

При продолжающемся прогрессе в увеличении продолжительности жизни люди в 2300 году могут рассчитывать прожить более 95 лет.

По прогнозу, Япония, являющаяся лидером в смысле жизни, достигнет продолжительности жизни, превышающей 106 лет. Исключением из этой тенденции являются 53 страны, "пораженные" СПИДом и ВИЧ.

С 2100 года население востока и запада более или менее сравняется

Сегодня население Азии в 4,5 раза больше населения Африки, но к 2100 году разрыв сократится до 2,2 раза и останется таким до 2300 года. В настоящее время на долю Китая и Индии приходится 62% населения Азии, но в будущем население Китая уменьшится, а Индии увеличится.

Согласно прогнозу, население Латинской Америки и Карибского бассейна, которое составляет 8,6% населения планеты, в ближайшие триста лет не изменится.

В Европе, находящейся на противоположном от Африки краю демографического спектра, прогнозируется не только замедление роста, но и уменьшение реальной численности населения. По этому признаку Европа делится на четыре части:

восток, включая Россию, где сегодня живет 42% населения континента запад 25% юг — 20% и север — 13%.

С 2100 года население востока и запада более или менее сравняется, и на долю каждой части придется примерно треть, тогда как на долю юга и севера придется примерно по 18% европейского населения. В Северной Европе доминирует Британия, на долю которой приходится 64%. "Траектория роста здесь примерно на 0,1% выше, чем в Северной Европе в целом".

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