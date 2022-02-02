В Петербурге задержали полицейского, сломавшего руку сотруднице угрозыска

34-летний инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела после конфликта с сотрудницей угрозыска, закончившегося для неё переломом руки.

По информации городского ГСУ СКР, дело на полицейского завели по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Инцидент с участием инспектора ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска произошёл в ночь на 1 февраля в отделе полиции Василеостровского района.

Следователи выяснили, что полицейский в ходе конфликта с оперативницей сильно толкнул её руками в грудь, из-за чего девушка ударилась спиной и головой о стену. После этого сотрудник ДПС повалил сотрудницу угрозыска на пол и резко завёл её руки за спину, сломав при этом левую плечевую кость.

Как сообщалась ранее, в результате инцидента 24-летняя сотрудница угрозыска попала в Мариинскую больницу.

В настоящее время сотрудник ДПС задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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