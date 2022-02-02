Сотрудница МВД пострадала в ходе конфликта с инспекторами ГИБДД в Петербурге

Конфликт с инспекторами ГИБДД закончился больницей для 24-летней сотрудницы угрозыска в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, инцидент произошёл 31 января в отделе полиции Василеостровского района.

Согласно сведениям «Фонтанки», конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей угрозыска начался с её замечания, сделанного им на парковке у отдела полиции, и продолжился в помещении дежурной части. По предварительным данным, там сотрудники ГИБДД стали требовать у оперативницы удостоверение и предъявили претензии к её табельному оружию. В ходе последовавшей перепалки один из инспекторов повалил сотрудницу угрозыска на пол, повредив ей руку.

В результате происшествия пострадавшую доставили в Мариинскую больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента с участием сотрудницы угрозыска и инспекторов ГИБДД.

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка», - заявили в МВД.

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