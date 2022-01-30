Московская школьница выпала с 22 этажа и осталась жива

В одной из московских высоток произошло ЧП. С 22 этажа выпала школьница. По сообщению инсайдера, сейчас она находится под наблюдением врачей.

"Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей", — сообщили источники в правоохранительных органах РИА Новости.

Инсайдер также подчеркнул, что следственные органы начали проверку по факту падения.

О возрасте пострадавшей и характере травм, пока не сообщается.

Ранее Pravda. Ru писала о чудовищном происшествии в одной из высоток столицы. Там под окнами многоэтажного дома нашли тела двоих детей и их матери. По предположению следователей, женщина могла намеренно взять малышей и шагнуть из окна.

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