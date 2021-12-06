В Набережных Челнах 12-летняя девочка выпрыгнула из окна школы

Помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев рассказал, что в Набережных Челнах из окна школы выпала 12-летняя девочка.

По данным правоохранителей, шестиклассница выпрыгнула из окна в ходе конфликта со сверстниками. Прокуратура начала проверку действий администрации учебного заведения, добавил Галиев.

"По предварительной информации, 12-летняя девочка выпрыгнула из окна в результате спора с одноклассниками. Ребёнок жив, доставлен в БСМП", — сказал прокурор Дмитрий Челнов, слова которого приводит Татар-информ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее 11 октября в Москве рядом с многоэтажным домом обнаружили тела троих человек. Предположительно, женщина хотела покончить с собой. Она выпрыгнула вместе с двумя детьми. В результате трагедии никто не выжил. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.

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