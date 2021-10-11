Женщина с детьми выпала из окна жилого дома в Москве

В понедельник, 11 октября, на Левобережной улице в Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела троих человек. По предварительной информации следственного комитета, женщина с двумя детьми выпала из окна, в результате падения все погибли.

На месте происшествия сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства трагедии.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что правоохранительными органами возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних. Как полагает следствие, женщина взяла двоих детей и покончила собой.

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту обнаружения тел.

Pravda.Ru ранее писала об исследованиях, которые проводили психологи из Гарварда среди американских подростков. В интервью задавались вопросы об отношении тинейджеров к различным аспектам жизни, включая самоубийство.





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