Самолет-носитель "Кинжалов" МИГ-31 выкатился с ВПП

Самолет Миг-31 — носитель ракетной системы "Кинжал" — потерпел аварию, выкатившись с ВПП. По данным ВКС и очевидцев, экипаж жив, борт получил повреждения.

Об этом сообщили популярные Телеграм-каналы о военной авиации "Fighterbomber" и "Военный обозреватель".

"Минус МиГ-31" — сообщили авторы, добавив позже "Все закончилось благополучно, главное — экипаж жив, а самолётов у нас много". "Все хорошо. Экипаж цел! Самолёт более менее" — добавили в комментариях источники, близкие к ВКС РФ. "Под списание борт", — пояснили другие комментаторы.

МИГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, военный самолет четвертого поколения.

"Самолет МиГ-31 во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области, экипаж не пострадал, жертв и разрушений на земле нет" — сообщили в Минобороны,

В версии МиГ-31К вооружен гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", способными преодолевать любое ПРО и поражать" как стационарные военные объекты противника, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты". Ракеты являются аналогом "Искандеров" воздушного базирования.

По данным проекта AirWar, всего было произведено 519 самолетов Миг-31 различных версий и модификаций.

Эксперты отмечают, что ЧП и авиакатастрофы (не говоря про выкатывания) в боевой авиации случаются во всех странах, активно использующих ВВС и ВКС, в том числе на море.

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