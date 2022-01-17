В Нижегородской области женщина жестоко избила своего 7-летнего сына

В поселке Юганец Нижегородской области многодетная мать избила своего 7-летнего сына. Инцидент зафиксировала видеокамера, установленная в подъезде многоквартирного дома.

На видеозаписи видно, как женщина ругает матом ребенка, а потом бьёт его ногой так, что школьник падает на ступеньки.

По данным Telegram-канала "Нижний №1", у женщины есть ещё две дочери — одной три года, а другая уже уехала из дома и живёт отдельно. Соседи часто жалуются на шумные застолья, которые происходят в квартире многодетной матери.

Опубликованная в Сети видеозапись привлекла внимание правоохранителей. Следственный комитет начал проверку инцидента.

Ранее бывшая воспитательница одного из детских садов Челябинска избила своего двухмесячного сына. На неё заведено уголовное дело. Одной из причин случившегося назвали послеродовую депрессию.

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