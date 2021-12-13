Младенец попал в больницу с кровоизлиянием после избиения матерью в Челябинске

Бывшая воспитательница одного из детсадов Челябинска стала фигуранткой дела об избиении своего двухмесячного сына.

Как сообщили URA. RU в региональном следственном управлении СКР, младенца доставили в областную детскую больницу 9 декабря. У него диагностировали ушиб головы, кровоизлияние в мозг и сотрясение.

Правоохранители выяснили, что ребёнка избила его мать. Её задержали. В отношении женщины завели уголовное дело, ход расследования которого взяло на контроль руководство следственного управления СКР по Челябинской области.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемой под стражу, но суд избрал ей меру пресечения в виде подписке о невыезде.

В настоящее время сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. Согласно сведениям источника интернет-издания, одной из причин произошедшего является послеродовая депрессия фигурантки дела.

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