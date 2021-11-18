Головой о стену: ростовчанина задержали за попытку убийства 10-месячной дочери

24-летнего жителя Ростова задержали по подозрению в попытке убийства 10-месячной дочери. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Как выяснили следователи, горожанин, будучи пьяным, повздорил со своей 18-летней сожительницей. В ходе ссоры подозреваемый выхватил из рук женщины их 10-месячную дочь и с силой швырнул её в бетонную стену, о которую ребёнок ударился головой.

Девочку доставили в областную клиническую больницу, где ей оказали необходимую помощь. Как сообщили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре, в результате инцидента здоровью младенца был причинён тяжкий вред.

Правоохранители задержали отца пострадавшего ребёнка. В настоящее время решается вопрос о заключении ростовчанина под стражу.

В связи с инцидентом сотрудники областного следственного управления возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль расследования уголовного дела.

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