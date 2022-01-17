В Иркутске ребёнок скатился с горки в открытый люк: переохлаждение и ушибы

В Иркутской области 10-летний мальчик получил переохлаждение и ушибы, упав в открытый колодец. По словам очевидцев, ребёнок скатился с горки и куда-то "исчез".

ЧП произошло в городе Тайшете. Взрослые заметили, что мальчик неожиданно пропал. По их словам, обнаружили ребёнка в открытом канализационном люке, наполненном водой.

Уточняется, что ребёнок был госпитализирован в больницу с переохлаждением. Прокуратура начала проверку.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению федерального законодательства при содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры, установлены причины и условия произошедшего", — цитирует сообщение правоохранительных органов РЕН ТВ.

Отмечается, что горка с которой катаются дети, стихийная и за состоянием спуска, как и прилегающей территорией, никто не следит.

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