Подросток погиб при катании с горки в Москве: СК начал проверку

Катание на "ватрушке" закончилось трагедией в Москве. По сообщению следственного комитета, на необорудованной снежной горке погиб 15-летний подросток.

ЧП произошло в минувшее воскресенье. Школьник съезжал со склона на тюбинге, сильно разогнался и, не успев сманеврировать, врезался в дерево.

На помощь подоспели взрослые, которым он сказал, что не чувствует руки. После этого парень потерял сознание и больше в себя не пришёл, передают "Вести Подмосковья".

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от многочисленных травм и перелома позвоночника.

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии. Специалистам предстоит выяснить, кто должен был следить за необорудованной горкой и кто виноват в смерти школьника.

Ранее Pravda.Ru цитировала предложение активистов движения "За безопасность". Они обратились к главе МЧС РФ с инициативой ограничить использование "ватрушек" возрастным цензом до 12 лет.

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