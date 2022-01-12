В Индии обезьяны украли младенца и утопили его

В индийском городе Багпат в штате Уттар-Прадеш обезьяны утащили из дома двухмесячного младенца и утопили его в резервуаре с водой.

Об этом сообщают местные СМИ.

Мальчик по имени Кешав Кумар спал рядом с бабушкой на террасе, дверь которой была открыта. Животные просто зашли и забрали его. Через несколько часов полиция обнаружила тело ребёнка.

По словам родителей, это был не первый случай, когда обезьяны пытались забрать младенца. В первый раз родственникам удалось помешать похищению.

"Мы не ожидали, что они вернутся в темноте, - сказали они журналистам. – И вот мы потеряли нашего малыша".

В свою очередь сотрудники полиции уточнили, что при просмотре камер видеонаблюдения на улице, они увидели, что обезьяны выпрыгнули с террасы жилого дома вместе с ребенком, который "находился на руках одной из обезьян".

СМИ отмечают, что местные жители ранее неоднократно предупреждали о проблемах с обезьянами, но власти никак не реагировали.

Кстати, напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала, как планомерно умеют мстить наши – если верить Дарвину – далёкие предки:

В Индии пара обезьян устроила самосуд над собаками

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.