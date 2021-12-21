В Индии пара обезьян устроила самосуд над собаками

В штате Махараштра на юго-западе Индии власти пытаются отловить двух обезьян, которые уничтожили примерно 250 собак.

Как рассказали сотрудники лесной службы Индии со ссылкой на "многочисленные сообщения жителей окрестных деревень", две обезьяны стали массово убивать собак. Действовала "бандитская парочка" на протяжении двух-трёх месяцев. Их жертвами становились преимущественно щенки.

Действовали обезьяны — убийцы собак весьма изобретательно: они ловили свою жертву, забирались с ней на верхние ветки деревьев и сбрасывали её оттуда.

Установлено, что "дьявольская деятельность" обезьян началась после того, как стая собак разорвала обезьяньего детёныша.

Как отмечают местные СМИ, крестьяне, вероятно, не стали бы поднимать шум и обращаться к властям за помощью в отлове лихой парочки, но та, похоже, "вошла во вкус" и несколько раз попыталась напасть на маленьких детей, идущих в школу.

О том, удалось ли поймать воинственную парочку, пока не сообщается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.