Вице-президент "Ростелекома" был избит за то, что сделал замечание

Вице-президент компании "Ростелеком" был избит Игорь Зимин был избит за то, что сделал незнакомым людям замечание по поводу неподобающего поведения. Об этом сообщает "РЕН-ТВ".

Инцидент произошёл в одной из московских отелей в центре города, на Озерковской набережной. На видеозаписи видно, что избиение произошло после того, как Зимин сделал замечание компании, которая вела себя слишком шумно. После этого один из сидевших за столиком мужчин поднялся, подошёл к Зимину и с размаху ударил его по лицу, сделав это несколько раз.

Сейчас факт избиения проверяется правоохранительными органами.

Ранее, 21 декабря, стало известно об избиении на улице в центре Москвы известного фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва. Его жестоко избили трое студентов после того, как спортсмен встал на защиту своей девушки, которая была с ним в тот момент. Хулиганов задержали, против них открыто уголовное дело, а Соловьёв с травмами головы находится в больнице.