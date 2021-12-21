Фигуриста Соловьёва избили неизвестные, когда он заступился за девушку

Олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Соловьёва жестоко избили неизвестные в центре Москвы, ночью, после того, как он не дал в обиду свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Об этом стало известно «Матч ТВ».



Нападение произошло прямо на улице в центре столицы. На Соловьёва и Сидорову напали трое неизвестных мужчин. Фигурист пытался защитить свою спутницу, и был жестоко избит. Злоумышленники избивали Соловьёва ногами. Анне Сидоровой в какой-то момент удалось вызвать полицию.



Соловьёва отвезли в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.



Сотрудники правоохранительных органов задержали всех троих неизвестных, напавших на Соловьёва и Сидорову, прямо на месте происшествия.

Информацию об избиении спортсмена подтвердила его менеджер Елена Болотова в беседе с РИА Новости.

"Инцидент произошёл ночью. Дмитрий заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. Дима был один, мужчин, которые его избили, - трое. Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждём от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия", - рассказала Болотова.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.