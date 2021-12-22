Зачем подозреваемый в поджоге "Ленты" сделал это, объяснила его мать

Мать мужчины, который предположительно совершил поджог гипермаркета "Лента" в Томске, рассказала Телеканалу "360", почему он мог это сделать.

Пожар в "Ленте" в Томске случился накануне, 21 декабря. Огнём было охвачено 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Под воздействием огня начала взрываться пиротехника в торговом зале. В компании "Лента" выяснили, что пожар произошёл в результате умышленного поджога, а подозреваемый в этом признал свою вину. Им оказался один из сотрудников подрядной компании, который работал в торговом зале гипермаркета. По словам представителей правоохранительных органов, мужчина, который был до этого судим, не смог нормально объяснить, зачем осуществил поджог.

Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета рассказала, что её сын — инвалид второй группы и состоит на учёте у психиатра. Она уточнила, что с его группой инвалидности можно работать.

"Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос", — отметила женщина.

Мать подозреваемого рассказала, что он недавно работает в "Ленте" и, по его словам, ему на работе всё нравилось. Женщина вспомнила, что в день, когда случился пожар, её сын ушёл на работу в хорошем настроении.

"Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил", — объяснила она.

При этом мать поджигателя утверждает, что он не представляет никакой опасности для общества, и раньше ничего подобного он не делал. Она уточнила, что его диагноз "сообщается только по запросу".

"Тут вообще не в чем разбираться, ситуация выеденного яйца не стоит. У человека случился нервный срыв", — заключила женщина.

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