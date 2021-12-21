В Томске горит ТЦ "Лента", более 110 человек эвакуированы

В торговом центре "Лента", расположенном на улице Елизаровых в Томске, произошёл крупный пожар. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:06 (11:06 мск).

Пожар в томском гипермаркете "Лента"

Как отмечают местные СМИ, на момент прибытия пожарных из-под крыши ТЦ шёл дым. Сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия. Сейчас они борются с огнём и ищут очаг возгорания, передаёт vtomske.ru.

По предварительной информации, из здания пришлось эвакуировать свыше 110 человек. К "Ленте" направили 24 единицы техники и 76 пожарных. Кроме того, там работают медики и сотрудники поисково-спасательной службы.

Сотрудница "Ленты" поделилась, что пожар мог начаться в мультимедийном отделе.

"Что именно вспыхнуло, не знаю, была в другом отделе, услышали только сигнализацию и всё. Эвакуация началась сразу, всех вывели", — рассказала девушка.

В пресс-службе ТЦ "Лента" пояснили, что возгорание зафиксировали в секции непродовольственных товаров. Пострадавших нет.