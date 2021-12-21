В торговом центре "Лента", расположенном на улице Елизаровых в Томске, произошёл крупный пожар. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:06 (11:06 мск).
Как отмечают местные СМИ, на момент прибытия пожарных из-под крыши ТЦ шёл дым. Сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия. Сейчас они борются с огнём и ищут очаг возгорания, передаёт vtomske.ru.
По предварительной информации, из здания пришлось эвакуировать свыше 110 человек. К "Ленте" направили 24 единицы техники и 76 пожарных. Кроме того, там работают медики и сотрудники поисково-спасательной службы.
Сотрудница "Ленты" поделилась, что пожар мог начаться в мультимедийном отделе.
"Что именно вспыхнуло, не знаю, была в другом отделе, услышали только сигнализацию и всё. Эвакуация началась сразу, всех вывели", — рассказала девушка.
В пресс-службе ТЦ "Лента" пояснили, что возгорание зафиксировали в секции непродовольственных товаров. Пострадавших нет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".