Три человека погибли при пожаре в Челябинской области

В Челябинской области в посёлке Старокамышинске минувшей ночью в пятиэтажном доме загорелась квартира на первом этаже. По сообщению регионального МЧС, в огне погибли три человека, один пострадал.

По информации спасателей, 14 человек пришлось эвакуировать.

"Из подъезда эвакуировано 14 человек. Сотрудниками МЧС было спасено 8 человек: по трёхколенной лестнице с 3 этажа спасли двух человек, ещё 6 (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. В результате пожара погибло 3 человека, травмирован 1", — говорится на сайте главка регионального МЧС.

Возраст погибших при пожаре пока не сообщают. Что стало причиной возгорания в квартире выясняют специалисты.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Тюмени. Там спасатели обнаружили тела четырёх человек в горевшей квартире: троих мужчин и женщину. По сообщению регионального СК, следов насильственной смерти обнаружено не было.

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