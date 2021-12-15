Отказ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза ЧС, может теперь закончиться наложением штрафа в РФ. Соответствующие поправки в закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" приняла Госдума.
Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, в соответствии с изменениями в законодательстве россияне обязаны эвакуироваться после получения соответствующих указаний через СМИ, от операторов связи или "уполномоченных должностных лиц".
Тем, кто отказывается покинуть место, где возможна ЧС, грозит штраф в размере от 1000 до 30000 рублей.
В Госдуме отметили, что эвакуация может проводиться лишь тогда, когда существует реальная опасность жизни и здоровью людей, например, при пожаре или наводнении.
В соответствии с принятыми поправками решение об эвакуации могут принимать комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС федерального, регионального или местного уровня, а также руководители организаций в случае происшествия, которое носит локальный характер.
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