Россиян будут штрафовать за отказ от эвакуации при угрозе ЧС

Отказ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза ЧС, может теперь закончиться наложением штрафа в РФ. Соответствующие поправки в закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" приняла Госдума.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, в соответствии с изменениями в законодательстве россияне обязаны эвакуироваться после получения соответствующих указаний через СМИ, от операторов связи или "уполномоченных должностных лиц".

Тем, кто отказывается покинуть место, где возможна ЧС, грозит штраф в размере от 1000 до 30000 рублей.

В Госдуме отметили, что эвакуация может проводиться лишь тогда, когда существует реальная опасность жизни и здоровью людей, например, при пожаре или наводнении.

В соответствии с принятыми поправками решение об эвакуации могут принимать комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС федерального, регионального или местного уровня, а также руководители организаций в случае происшествия, которое носит локальный характер.

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