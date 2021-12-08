Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий полиции, приняли 8 декабря депутаты Госдумы.

По информации ТАСС, принятый в третьем, окончательном чтении законопроект позволяет полицейским в ряде случаев вскрывать автомобили и проникать в них. Сделать это правоохранители смогут, чтобы спасти чью-то жизнь или задержать злоумышленников, при угрозе теракта, а также для обеспечения общественной безопасности во время массовых беспорядков и ЧС.

Основанием для вскрытия машины являются также осмотр при наличии подозрений, что в ней без разрешения перевозят изъятые из гражданского оборота предметы. Кроме того, автомобиль могут вскрыть в случае, если за его рулем находится нетрезвый водитель.

О вскрытии машины в момент отсутствия её собственника полицейские должны проинформировать его в течение суток.

Сообщается, что закон разрешает полицейским блокировать территории и строения, а также осматривать граждан, их вещи и транспорт в границах оцепления. Отказавшихся от осмотра полиция может не выпускать с оцепленной территории или не впускать на неё.

Также правоохранители смогут осматривать места территории, помещения и транспорт в случае проверки сообщений о происшествиях.

Кроме того, полицейские получают право досматривать граждан, их вещи и транспорт при подозрении на сокрытие предметов хищения.

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