Тела четырёх человек нашли в горевшей квартире в Тюмени

Обстоятельства гибели четырёх человек, тела которых обнаружили в горевшей квартире, выясняют следователи в Тюмени.

По информации регионального управления МЧС, в ночь на 9 декабря пожарные получили сообщение о возгорании на улице Изумрудной. Пожар произошёл в двухэтажном деревянном многоквартирном доме. Горела одна из квартир на первом этаже.

Прибывшие на место происшествия пожарные справились с огнём в 1.13. Во время тушения пожара, площадь которого составила 60 квадратных метров, в квартире нашли тела четырёх человек.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, погибшие — трое мужчин и женщина. Их личности предстоит установить следователям. При осмотре тел погибших сотрудники СКР не обнаружили признаков криминальной смерти.

В связи с гибелью людей начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Планируется провести ряд экспертиз.

Причины пожара на улице Изумрудной устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.