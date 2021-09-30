Тела убитых девушек нашли после пожара в многоэтажке в Оренбуржье

Обстоятельства убийства трёх человек выясняют следователи в Оренбургской области.

По информации регионального следственного управления СКР, преступление совершено в городе Гае. Там в ночь на 30 сентября произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного дома на улице Молодёжной. После его тушения, около 5.00, на месте происшествия обнаружили тела двух девушек со следами насильственной смерти.

Кроме того, во дворе дома нашли убитую местную жительницу.

В настоящее время в связи с инцидентом на улице Молодёжной областное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сотрудники СКР устанавливают, кто может быть причастен к убийству.

Как сообщает региональная прокуратура, для координации действий правоохранителей на место происшествия выехали прокурор области Руслан Медведев, а также гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.

Областная прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве в Гае.

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