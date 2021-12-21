Экономист перечислил способы обезопасить себя от финансовых пирамид

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев рассказал для Pravda.Ru, как не стать жертвой финансовой пирамиды.

Как вычислить финансовую пирамиду? Простые советы экономиста

"Самым существенным признаком финансовой пирамиды является высокий уровень доходности, выше среднерыночного, который предлагается. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России на дату, когда обращаются в компанию, умноженной к примеру где-то в 3-4 раза. Во-вторых, одним из "звоночков" может стать гарантирование доходности, что на финансовом рынке запрещено, за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов. Ещё привлекают известных личностей для того, чтобы создать иллюзию надёжности этого проекта", — заявил экономист.

Вместе с этим он отметил, что мошенники могут рассказывать об "уникальном способе заработка". Однако преступники не могут сообщить конкретные направления, куда инвестируют средства граждане, пояснил специалист.

"Также тревожным знаком является отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России. То есть все компании, которые обладают правом привлекать денежные средства, а также выдавать, к примеру, займы, должны либо обладать лицензией, либо разрешением Банка России. Если компании там нет, либо она исключена из этого реестра, то само собой к такой компании уже 100% обращаться не стоит", — сказал Балычев.

Он напомнил, что на сайте Центробанка можно посмотреть перечень нелегальных компаний. Этот список является предупредительным и обновляется ежедневно, подчеркнул эксперт.

"Недобросовестные компании, организации, проекты появляются каждый день. Существуют три большие категории нелегальных участников финансового рынка. Это, прежде всего, финансовая пирамида, которая незаконно привлекает денежные средства граждан. Это нелегальные кредиторы, которые выдают займы, не имея на то ненадлежащего разрешения. И, наконец, нелегальная деятельность в сфере рынка ценных бумаг", — заключил специалист.

Ранее в Центробанке рассказали о новом типе финансовых пирамид, которые работают по принципу инвестиционных игр в Интернете. Мошенники зачастую выбирают в качестве жертв подростков, предупредили специалисты. Они призвали родителей внимательнее наблюдать за действиями детей в Сети.

"Если нарушителя находят, он несёт ответственность по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации". — Прим. ред.). За это светит крупный штраф или реальный срок", — сообщил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области кибербезопасности Олег Седов.