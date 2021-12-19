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В Якутии почти 80 тысяч человек остались без света

Происшествия

Свыше 78 тыс. человек в пяти районах Якутии остались без света. Электричество отключилось из-за поломки в котельной. О ЧП сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Якутии почти 80 тысяч человек остались без света

Согласно информации, энергетики работают над восстановлением питания, но когда точно подключат электроэнергию, пока неизвестно.

Сообщается, что без света 83 населённых пункта, свыше 17 тысяч жилых домов, более 78 тысяч жителей.

"По котельным ситуация проходит более или менее стабильно. Но есть сигнал по отключённым резервным источникам питания в котельных "ГУП ЖКХ РС (Я)" в селе Бетюнцы Амгинского района и селе Дебдирге Таттинского района. Предприятие уже обеспечило их передвижными источниками питания. Поэтому люди без тепла не останутся", — пояснили в правительстве.

В ведомстве уточнили, в некоторых районах из-за нехватки нагрузки в передвижных источниках питания, приходится проводить веерные отключения.

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Автор: Екатерина Широкова
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