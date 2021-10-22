В Минэнерго РФ сообщили, что в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях зафиксированы массовые отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.
Энергетики работают над восстановлением доступа к энергоснабжению.
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