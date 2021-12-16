Ракетный удар Израиля убил сирийского солдата

Сегодня ночью Израиль нанёс очередной удар по позициям сирийских войск на юге страны.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на военных чиновников, сирийские средства ПВО сбили “большую часть” запущенных со стороны Голанских высот Израилем ракет.

"Наши средства ПВО ответили на израильскую агрессию, которая была нацелена на некоторые точки в южном регионе и сбила большинство враждебных ракет, - цитирует ИА слова военного источника. - Однако удар привел к гибели одного сирийского солдата и нанес материальный ущерб».

Израиль регулярно бомбардирует сирийскую территорию, совершая в основном ночные налеты под предлогом нападения на иранские позиции там.

Ранее в этом месяце сирийский порт близ города Латакия подвергся еще одному предполагаемому израильскому налету, который вызвал сильный пожар на припортовом складе.

Нападения, которые редко признаются Израильскими силами обороны (ИДФ), на протяжении многих лет приводили к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Только в прошлом месяце по меньшей мере два мирных жителя Сирии были убиты и шесть солдат получили ранения в результате предполагаемого израильского ракетного удара, который, как полагают, был нанесен из воздушного пространства Ливана.

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