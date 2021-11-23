Авиабаза США Хараб Аль-Джир в сирийской провинции Хасаке была обстреляна ракетными снарядами.
Агентство САНА со ссылкой на источники из Хасаке сообщает, что пять ракет упали на территории военного аэродрома Хараб Аль-Джир, который является базой для американских военных. Пока нет никаких данных о погибших и пострадавших.
Войска США незаконно установили контроль над территориями на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены крупные залежи нефти и газа. Официальный Дамаск называет присутствие Вооружённых сил США в Сирии оккупацией и государственным пиратством. По данным сирийских властей, американцы крадут нефть.
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