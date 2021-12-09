В Москве ищут участников драки в подземном переходе

Полиция Москвы ищет участников драки в подземном переходе.

Как сообщает Telegram-канал ГУМВД по Москве, ранее в соцсетях появилось видео. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове.

По некоторым данным, рядом со станцией метро "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге избили его самого.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух участников драки в электричке на Московском центральном кольце.

4 ноября в Новой Москве четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком. Отца мальчика избили. В СКР заявили, что при нападении была создана угроза жизни и здоровью ребёнка.

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