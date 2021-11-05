Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей

Мать двух братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве, заявила, что раньше они не принимали участия в каких либо конфликтах.

"Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались", — рассказала Марина, слова которой приводит газета "Известия".

Кроме того, мать братьев обвинила изибитого мужчину в алкоголизме.

Ранее Полицейские задержали третьего подозреваемого на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.