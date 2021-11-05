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Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей

Происшествия

Мать двух братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве, заявила, что раньше они не принимали участия в каких либо конфликтах.

Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей

"Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались", — рассказала Марина, слова которой приводит газета "Известия".

Кроме того, мать братьев обвинила изибитого мужчину в алкоголизме.

Ранее Полицейские задержали третьего подозреваемого на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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