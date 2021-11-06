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Нападавший на мужчину с ребёнком в Новой Москве опроверг использование ножа

Происшествия

Один из участников нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве заявил, что в драке не использовался нож.

Нападавший на мужчину с ребёнком в Новой Москве опроверг использование ножа

"Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии", — сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Романа Масютенко.

По словам адвоката, конфликт спровоцирован потерпевшей стороной.

По версии защиты, драка произошла из-за провокации потерпевшей стороны.

"Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", — сказал адвокат.

Масютенко добавил, что в СМИ попали не все видеозаписи, запечатлевшие конфликт.

Ранее Полицейские задержали третьего подозреваемого на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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