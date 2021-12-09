В Белоруссии сочли вбросом статью NYT о посадке самолёта с Протасевичем

Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский заявил, что статья New York Times об экстренной посадке самолёта Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, является информационным вбросом.

По его словам, материал, появившейся в издании, рассчитан на обывателей, которые не понимают специфику гражданской авиации, передаёт БЕЛТА.

"В тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принимал командир воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения. Мы видим, что информационный вброс идёт в тот момент, когда мы просим от польских партнёров и комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля", — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что Польша отказывается передавать запись переговоров вильнюсского диспетчера с пилотом. Как отметил глава департамента по авиации, все эти доказательства требуются, чтобы понимать, в чём конкретно обвиняют Белоруссию.

23 мая самолёт, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщений о бомбе. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали по подозрению в уголовном преступлении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Европе считают, что пилота заставили приземлиться в минском аэропорту.

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