Минск "чистит" медиапространство: кто, кроме NEXTA, признан "экстремистом"

Белорусские власти всерьёз взялись за чистку медиапространства страны от "экстремизма".

МВД страны ежедневно по будням пополняет список "экстремистских формирований". Сегодня сообщили о включении в него Телеграм-каналов группы NEXTA:

Днём ранее в соответствующий список были добавлены сообщества "Мая краiна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ".

К настоящему времени "экстремистскими" в стране объявлены более 100 Telegram-каналов.

Напомним, в начале месяца Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии предупредило общественность, что подписчикам Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет.

Предупреждение уже начало работать

Как сообщает немецкий международный сайт Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна", в Гомеле "за подписку на экстремистские ТГ-каналы" 25 октября были задержаны около 30 человек. На них составили протоколы за "распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность". А одна девушка по решению суда арестована на 15 суток.

Кстати, вчера, 28 октября, сайты немецкой медиакомпании Deutsche Welle, изданий "Настоящее время и "Новый час" в Белоруссии были заблокированы. Сайты не открываются, вместо этого появляется стандартная "заглушка" министерства информации РБ об ограничении доступа к сайту.

"Министерство информации Белоруссии заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, слова которого приводит БелТА, сослался на "прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы" в соответствии со ст. 38 Закона о СМИ", — пишет DW.