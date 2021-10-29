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Мир

Белорусские власти всерьёз взялись за чистку медиапространства страны от "экстремизма".

МВД страны ежедневно по будням пополняет список "экстремистских формирований". Сегодня сообщили о включении в него Телеграм-каналов группы NEXTA:

 

Днём ранее в соответствующий список были добавлены сообщества "Мая краiна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ".

  • К настоящему времени "экстремистскими" в стране объявлены более 100 Telegram-каналов.

Напомним, в начале месяца Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии предупредило общественность, что подписчикам Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, может грозить ответственность вплоть до уголовной.

  • Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет.

Предупреждение уже начало работать

Как сообщает немецкий международный сайт Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна", в Гомеле "за подписку на экстремистские ТГ-каналы" 25 октября были задержаны около 30 человек. На них составили протоколы за "распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность". А одна девушка по решению суда арестована на 15 суток.

Кстати, вчера, 28 октября, сайты немецкой медиакомпании Deutsche Welle, изданий "Настоящее время и "Новый час" в Белоруссии были заблокированы. Сайты не открываются, вместо этого появляется стандартная "заглушка" министерства информации РБ об ограничении доступа к сайту.

"Министерство информации Белоруссии заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, слова которого приводит БелТА, сослался на "прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы" в соответствии со ст. 38 Закона о СМИ", — пишет DW.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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