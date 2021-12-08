Московский стрелок признал свою вину в убийстве людей в МФЦ

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что мужчина, который открыл стрельбу в столичном многофункциональном центре "Рязанский", признал свою вину.

"Сергей Г. сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", — сообщили РИА Новости в ОНК.

По словам подозреваемого, он служил в Службе внешней разведки и был уволен в 2009 году в звании подполковника. Сообщается, что при увольнении разведчик отказался сдавать оружие.

По данным ОНК, после этого Сергей Г. оставался безработным и жил за счёт накопленных сбережений. Пенсию он не получал, потому что не отслужил необходимые 20 лет.

Инцидент произошёл 7 декабря в московском МФЦ "Рязанский". Причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски. 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов открыл огонь по людям из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. В результате нападения погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Ещё четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Стрелка задержал полицейский Георгий Домолаев, который получит государственную награду за свои действия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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