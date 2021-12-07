Стрелок явился в МФЦ уже в маске: "Пришёл с намерением напасть на людей"

Мужчина, которого обвиняют в нападении в МФЦ "Рязанский", даёт показания.

Ранее произошла ошибка с фотографией преступника. Гражданин, чьё фото размножили СМИ, уверил, что ни в кого не стрелял, а целый день был занят тем, что собирал кухонный гарнитур.

"Что там говорят, это все ложь". — отметил человек, фото которого было скопировано многими СМИ.

Ранее стало известно о стрельбе в МФЦ "Рязанский", где от рук нападающего погибли двое человек — охранник и сотрудник МФЦ.

Первоначально сообщалось, что мужчина устроил стрельбу, так как отказался надевать маску. Телеграм-канал "Осторожно, новости" опровергает данную версию.

"Москвича, убившего людей в МФЦ, не просили надеть маску на входе. Он пришёл туда уже в ней и с намерением напасть на людей. В экстренных службах это основная версия, которую сейчас рассматривают силовики", — гласит информация ТГ-канала.

На самом деле Сергей Глазов — стрелок, который открыл огонь в МФЦ, выглядит иначе. Сейчас Глазов, по данным ТГ-канала, на допросе — он рассказывает силовикам про пандемию и мировой заговор.

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