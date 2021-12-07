Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стрельбе на юго-востоке столицы в МФЦ "Рязанский". По данным градоначальника, погибли два человека, трое пострадали.
Правоохранители задержали стрелка. Врачи оказывают медицинскую помощь раненым. По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски. СМИ сообщают, что мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Среди пострадавших есть ребёнок — 10-летняя девочка по имени Соня. Жертвами нападения стрелка стали сотрудница многофункционального центра и посетитель.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что злоумышленника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".
"Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших", — написал Собянин в Twitter.
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