СК: смерть экс-главреда e1.ru не носит криминального характера

Следователи запустили проверку по факту смерти бывшего главного редактора портала e1.ru Наталии Поповой.

Ранее знакомые женщины подали заявление в полицию о её пропаже. Через некоторое время правоохранители нашли тело журналистки.

"При внешнем осмотре признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у гражданки 1979 года рождения не имеется", — прокомментировали в СК РФ по Свердловской области.

Вскоре судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти Поповой. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, журналистка умерла в собственной квартире. При этом дверь в дом была заперта изнутри, вещи находились на их привычных местах.

Следователи считают, что у женщины, скорее всего, были серьёзные проблемы со здоровьем, которые привели к скоропостижной смерти. Расследование по этому делу продолжается.

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