В Казани суд проанализирует 12 материалов о задержанных местных жителях, которые протестовали против системы QR-кодов.
Представитель суда заявил, что участников акции протеста могут обвинить по ч. 2 ст. 20.0 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Также некоторые недовольные QR-кодами граждане, по предварительной информации правоохранителей, нарушили порядок проведения протестного мероприятия, сообщил собеседник РИА Новости.
С 30 октября в Татарстане нельзя проводить массовые мероприятия по причине пандемии COVID-19.
В четверг, 25 ноября, противники QR-кодов организовали митинг возле здания мэрии Казани. Участники акции говорили, что подобные антикоронавирусные ограничения ущемляют права и ограничивают свободы россиян. Полицейские призывали местных жителей не нарушать закон, а также задерживали некоторых протестующих.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недовольство граждан повсеместным введением QR-кодов:
"Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.