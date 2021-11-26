В Казани суд рассмотрит дела об участии в митингах против QR-кодов

В Казани суд проанализирует 12 материалов о задержанных местных жителях, которые протестовали против системы QR-кодов.

Представитель суда заявил, что участников акции протеста могут обвинить по ч. 2 ст. 20.0 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Также некоторые недовольные QR-кодами граждане, по предварительной информации правоохранителей, нарушили порядок проведения протестного мероприятия, сообщил собеседник РИА Новости.

С 30 октября в Татарстане нельзя проводить массовые мероприятия по причине пандемии COVID-19.

В четверг, 25 ноября, противники QR-кодов организовали митинг возле здания мэрии Казани. Участники акции говорили, что подобные антикоронавирусные ограничения ущемляют права и ограничивают свободы россиян. Полицейские призывали местных жителей не нарушать закон, а также задерживали некоторых протестующих.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недовольство граждан повсеместным введением QR-кодов:

"Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся".

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