EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский получил информацию о готовящемся госперевороте на Украине
В Киргизии бывшие чиновники и некоторые депутаты хотели устроить госпереворот
Историк отреагировал на петицию украинцев о смене пола скульптуры "Родина-мать"
Информация о продаже ракет Украине ошибочна, заявила посол Великобритании
Биолог рассказала о невероятных морских обитателях: "Подводные клептоманы"
Инфекционист потребовал не ужесточать ограничения из-за нового штамма COVID-19
Лукашенко навестил мигрантов в центре на границе с Польшей
РФПИ: "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм COVID-19
"Очень сильно тебя люблю": у Милохина и Медведевой роман?

В Казани суд рассмотрит дела об участии в митингах против QR-кодов

Происшествия

В Казани суд проанализирует 12 материалов о задержанных местных жителях, которые протестовали против системы QR-кодов.

В Казани суд рассмотрит дела об участии в митингах против QR-кодов

Представитель суда заявил, что участников акции протеста могут обвинить по ч. 2 ст. 20.0 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Также некоторые недовольные QR-кодами граждане, по предварительной информации правоохранителей, нарушили порядок проведения протестного мероприятия, сообщил собеседник РИА Новости.

С 30 октября в Татарстане нельзя проводить массовые мероприятия по причине пандемии COVID-19.

В четверг, 25 ноября, противники QR-кодов организовали митинг возле здания мэрии Казани. Участники акции говорили, что подобные антикоронавирусные ограничения ущемляют права и ограничивают свободы россиян. Полицейские призывали местных жителей не нарушать закон, а также задерживали некоторых протестующих.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недовольство граждан повсеместным введением QR-кодов:

"Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Началось! В Татарстане люди взбунтовались против QR в общественном транспорте
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Биолог рассказала о невероятных морских обитателях: "Подводные клептоманы"
Инфекционист потребовал не ужесточать ограничения из-за нового штамма COVID-19
В Казани суд рассмотрит дела об участии в митингах против QR-кодов
Лукашенко навестил мигрантов в центре на границе с Польшей
РФПИ: "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм COVID-19
За экстремизм и опасные фейки о QR-кодах могут посадить
"Очень сильно тебя люблю": у Милохина и Медведевой роман?
Вдова Кобзона Нелли появилась на публике в облегающем наряде
Что известно в ЮАР о новой мутации коронавируса  B.1.1.529
Губернатор Тюменской области Александр Моор: коронавирус — это навсегда
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Самолёты будущего: какие перемены ждут авиационную отрасль Ирина Гусакова Ирина Шлионская Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось Ирина Шлионская
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Мир. Новости мира
Президент Польши: провокации на границе могут привести к открытию огня
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Общество
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников