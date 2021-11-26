В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте: QR-код отменили

В Татарстане власти смягчили правила проезда в общественном транспорте. Республика стала первым регионом, где 22 ноября ввели проезд в общественном транспорте по QR-кодам.

Как сообщает ЕАН, с 26 ноября в общественный транспорт могут допустить жителей Татарстана, которые поставили первый компонент вакцины, а также тех, у кого есть медотвод.

Также в автобус обязаны пустить военнослужащих, которые поставили прививки, но пока не получили код.

Когда ввели такое требование, в городе случился транспортный коллапс.

Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день

Pravda.Ru уже писала о том, что 22 ноября жители столицы Татарстана испытали большие неудобства при передвижениях по городу.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар оценила для Pravda.Ru действия проверяющих предприятия "Метроэлектротранс", которые высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.