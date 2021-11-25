В Кремле прокомментировали недовольство россиян повсеместным введением QR-кодов

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что противников введения QR-кодов в общественных местах и транспорте не так много, гораздо больше граждан, которые хотят жить.

Песков прокомментировал инцидент в Челябинске, где негодующие местные жители едва не взяли штурмом здание Заксобрания во время обсуждения депутатами проекта. Как подчеркнул представитель Кремля, в мире всегда будут люди, отрицательно воспринимающие антикоронавирусные меры. Однако в пандемию больше граждан, которые не хотят умирать, отметил пресс-секретарь президента.

"Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся", — заключил Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее законопроект о QR-кодах поддержали:

Нижегородская область;

Пермский край;

Челябинская область.

Критиковали инициативу члены партий КПРФ и "Справедливая Россия".

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