Нижегородская и Челябинская области одобрили законопроекты о QR-кодах

Депутаты Нижегородской и Челябинской областей, а также Пермского края поддержали законодательные инициативы о полном использовании QR-кодов.

В Нижегородской области законопроект поддержали 42 парламентария, семь депутатов восприняли его отрицательно, один человек не стал голосовать. Также политики отметили, что сформулировали около 15 предложений к данной инициативе. Её активно критиковали члены партий КПРФ и "Справедливая Россия".

В Пермском крае не стали голосовать политики ЛДПР. Негативно о законопроекте высказались в КПРФ. Руководитель фракции Ксения Айтакова, слова которой передаёт РИА Новости, заявила:

"QR-коды — это не про здоровье, а про ограничение человека в перемещении… Если заставлять делать что-то принудительно, это вызывает больше агрессии и недоверия. Думаю, что нужно сосредоточиться на мероприятиях по профилактике здоровья".

Парламентарий от КПРФ Михаил Позднеев подчеркнул, что многие местные жители не одобрили такие меры борьбы с пандемией коронавируса. Также негативно о них высказалась глава фракции "Справедливая Россия" Вероника Куликова.

В Челябинской области начальник управления информации заксобрания по региону Ольга Лихачёва сообщила о поддержке инициативы депутатами. Политик отметила, что самое главное защитить права человека на жизнь и здоровье, а остальные вопросы обсудят потом. Местные жители возмутились возможным принятием закона о QR-кодах и попытались ворваться в здание, где проводилось обсуждение.

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