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QR-протесты россиян: дикость или борьба с нарушениями?

Здоровье

Реакции россиян на наличие или отсутствие QR-кода, как и все конфликты на эту тему, являются дикостью, ведь речь идёт о здоровье людей.

QR-протесты россиян: дикость или борьба с нарушениями?

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в интервью URA.RU. По его словам, "единственная вещь, которая спасает жизнь и здоровье, даже о жизнях идёт речь, вакцинация… поэтому на грани безумия во многом те вещи, которые люди творят". Власти при этом могут улучшить ситуацию — если, конечно, они озаботятся комфортом людей.

"Нужно улучшать логистику, чтобы не было очередей в транспорте, работать над информированностью населения и объяснять о необходимости вакцинации", — отметил специалист.

Пока систему QR-кодов ввели не по всей стране, а в нескольких регионах. К примеру, в ХМАО первыми в России ввели режим обязательной самоизоляции для непривитых и непереболевших в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе до 5 декабря. В то же время в Екатеринбурге арестовали активистов Андрея Подкидышева и Леонида Привалова, выступавших против введения QR-кодов. А пилотный регион — Татарстан — вообще не выходит из "топа" новостей, поскольку после введения проверки QR-кодов в общественном транспорте пассажиры начали нападать на кондукторов.

  • Правда, на второй день работы системы поставщиков новостей стало уже несколько — из Удмуртии в Госдуму поступил один из первых отзывов на правительственные инициативы о QR-кодах. То есть все пробы и ошибки будут совершать регионы, чтобы федеральному Центру было проще прийти к сбалансированным решениям.

В Камчатском крае пассажирам автобусов, поездов и самолётов тоже пришлось предъявлять разрешительные документы. Ханты-Мансийский автономный округ и вовсе ввёл в пределах своей территории режим самоизоляции для непривитых граждан, то есть де-факто — комендантский час. Власти также предупреждены о нежелательности снятия ограничений в момент, когда статистика по заболеваемости немного улучшится.

Таким образом, в регионах идёт исполнение рекомендаций федерального центра по работе с проблемной темой. Госдума уже получила первые региональные отзывы, и 24 ноября проведёт расширенное заседание профильного комитета по безопасности.

  • А все выводы о политической составляющей QR-кодов, а точнее, о соответствующих последствиях их введения федеральный Центр будет анализировать самостоятельно. И делать выводы, безопасные в первую очередь для себя.

Стоит добавить, что Госдума не включила в план своей работы на декабрь 2021 законопроект о введении на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования QR-кодов. Таким образом, Госдума не планирует рассматривать закон о введении QR-кодов в самолётах и поездах до конца этого года. А премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал продумать вариант предоставления QR-кодов россиянам, которые переболели в лёгкой форме, но не прививались.

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Из-за QR-кодов в транспорте начались бунты и драки
Автор: Александр Шторм, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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