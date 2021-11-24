Социолог назвал последствия включения QR-кодов в единый документ гражданина РФ

QR-код не нужно включать в единый документ гражданина РФ, ведь это вызовет нездоровые подозрения среди большинства людей. Об этом заявил профессор кафедры социологии РХТУ им. Менделеева Геннадий Козырев, комментируя Pravda.Ru идею об объединении основных документов в единый.

По мнению доктора социологических наук, общество ещё не созрело к таким нововведениям из-за существования конспирологических теорий о QR-кодах.

"Я думаю, в случае принятия документа единого образца QR-код включать в него не нужно, потому что у нас довольно много версий о том, что мировое правительство стремится поставить каждому какой-то свой номер, чуть ли не как в концлагере", — сказал профессор.

Козырев также добавил, что в мире есть страны, которые могут использовать общий документ россиян в своих целях.

"Если у нас будет чуть ли не единый документ для всего мирового сообщества, то возникает вопрос, не станет ли он достоянием недобросовестных чиновников, криминальных структур и мирового закулисья, готовящего нам зло. Поэтому я считаю, что инициатива несвоевременная", — заключил собеседник издания.

Ранее RT сообщило, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с предложением объединить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца.

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