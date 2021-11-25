В Челябинске противники QR-кодов пытались штурмовать здание Заксобрания

В четверг, 25 ноября, в Челябинске противники антикоронавирусных ограничений пытались штурмом взять областной парламент, трое охранников едва сдержали поток людей. В здании Заксобрания депутаты анализировали законопроект о введении полной системы QR-кодов.

Некоторые граждане принесли плакаты и потребовали убрать с должности спикера Александра Лазарева. Разговаривать с возмущённой толпой вышел председатель комитета по социальным вопросам Сергей Буяков. Он пообещал записать каждого присутствующего местного жителя на приём, сообщила руководитель управления информационной политики Ольга Лихачёва.

"Если люди хотели попасть на заседание, им необходимо было за пять дней подать заявку. Из заявки формируется список, и люди, участвующие в заседании, находятся в специально отведённых местах", — заявила Лихачёва в разговоре с 74.ru.

По данным СМИ, чтобы успокоить возмущённых людей, в здание прибыли полицейские. Пока никого не задержали. В МВД не стали комментировать произошедшее.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте внесли 23 ноября. Инициативу могут рассмотреть на пленарном заседании Государственной думы 16 декабря.