Поисковые работы на шахте "Листвяжной" предполагают возобновить через три дня

Поисковые работы на шахте "Листвяжной" в Кузбассе, где в результате ЧП погибли 52 человека, предполагается возобновить через три дня. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

Он рассказал, что в шахте планируется изолировать горные выработки, чтобы они естественным образом заполнились метаном с целью снижения вероятности его взрыва.

"Надо, чтобы уровень метана стал выше 20%, тогда риск взрыва уменьшится. По нашим прогнозным расчётам, это трое суток. После истечения этого времени будет принято решение о производстве работ на шахте", — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

По словам Цивилёва, к вечеру 26 ноября планируется приступить к бурению скважин над участком шахты, где, предположительно, накануне произошёл взрыв. Через пробуренные скважины туда будут подавать пену, чтобы потушить возможные очаги пожара и охладить горные выработки.

Согласно сведениям областных властей, 25 ноября на "Листвяжной" произошёл взрыв, из-за которого погибли 46 горняков. Позже жертвами ЧП стали пришедшие на помощь шахтёрам шестеро горноспасателей.

В результате инцидента на "Листвяжной" в больницы попали 38 горняков и 11 горноспасателей.

По факту случившегося на шахте завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Правоохранители задержали директора шахты, его первого зама и начальник участка.

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