Вертолёт сгорел в Ханты-Мансийском автономном округе

Обстоятельства ЧП с вертолётом Ми-2 выясняют следователи в Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации Центрального межрегионального СУТ СКР, инцидент случился 25 ноября в 30 километрах от города Покачи Нижневартовского района. Там сгорел вертолёт Ми-2, выполнявший полёт для осмотра нефтяной скважины.

Как выяснили следователи, после посадки двое пассажиров покинули вертолёт. Пилот дожидался их в кабине Ми-2, не выключая двигатели. Во время стоянки одно из колёс вертолёта провалилось. Из-за этого машина накренилась, задела лопастями землю и загорелась.

Сообщается, что пилот Ми-2 успел выбраться из кабины. В результате происшествия никто не пострадал. Всех, кто летел в сгоревшем вертолёте, доставили в Покачи резервным бортом.

В настоящее время сотрудники СКР проводят проверку по факту инцидента с Ми-2. Следователи отправились на место происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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