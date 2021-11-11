Причину жёсткой посадки Ми-8 назвали в Красноярском крае

Следователи выяснили причину жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.

Как установили сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, 11 ноября борт, следовавший по маршруту Валек-Светлогорск-Игарка, заходя на посадочную площадку в посёлке Светлогорск, зацепил кроны деревьев и упал.

При падении оборвало хвостовую балку вертолёта, повредило топливный бак. Машина получила также другие повреждения.

В момент происшествия на борту находились трое членов экипажа. Сообщается, что они не пострадали.

В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Сотрудники следственного управления проводят проверку по факту жёсткой посадки вертолёта. В частности, планируется установить сумму материального ущерба, причинённого в результате инцидента. Также предполагается дать оценку действиям наземных служб в сложившейся ситуации.

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