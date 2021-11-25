Больше сотни горняков эвакуировали из шахты в Кемеровской области

Чрезвычайное происшествие случилось на шахте Листвяжная" в Кемеровской области. Горняки вынуждены были в срочном порядке эвакуироваться из-за сильного задымления.

Как сообщили в холдинге ХК "СДС-Уголь", в который входит участок, пока подтверждённой информации о пострадавших нет. Всего из шахты вывели больше ста человек.

"Мы подтверждаем, что есть задымление. Работают ВГСЧ (военизированные горноспасательные части — ред.), людей выводят… Выводятся 115 человек", — сообщили в холдинге РИА Новости.

Почему произошло задымление, также не известно. На месте работают специалисты.

До этого на одной шахт Кузбаса также были вынуждены приостановить работы из-за дымовой "завесы". На момент задымления в шахте находились 285 рабочих. Никто из сотрудников не пострадал. Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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