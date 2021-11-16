Из шахты в Кузбассе эвакуировали почти 300 горняков. Причина - задымление

Из шахты "Алардинская" в Кузбассе из-за задымления эвакуировали горняков.

Как сообщает прокуратура Кемеровской области-Кузбасса, работников сейчас выводят на поверхность.

На момент задымления в шахте находились 285 российских рабочих. Пострадавших нет.

На место выехала военизированная горноспасательная часть, а также прокурор города Осинники Андрей Фролов и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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