Из шахты "Алардинская" в Кузбассе из-за задымления эвакуировали горняков.
Как сообщает прокуратура Кемеровской области-Кузбасса, работников сейчас выводят на поверхность.
На момент задымления в шахте находились 285 российских рабочих. Пострадавших нет.
На место выехала военизированная горноспасательная часть, а также прокурор города Осинники Андрей Фролов и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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